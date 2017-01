Junge US-Amerikanerin erstellt Instagram-Profil für ihr amputiertes Bein

© Instagram Junge US-Amerikanerin erstellt Instagram-Profil für ihr amputiertes Bein

Bei der 25-jährigen Kristi Loyall aus dem US-Staat Oklahoma war eine seltene Form von Krebs im rechten Unterschenkel diagnostiziert worden, so dass der Körperteil amputiert werden musste. Nach der Operation überzeugte die Patientin ihre Ärzte, ihr abgetrenntes Bein behalten zu dürfen, und legte dafür auf Ratschlag eines Freundes einen persönlichen Account unter dem Namen One Foot Wander auf Instagram an. Inzwischen ist diese Seite zu einer der positivsten im Microblog geworden.