US-Vize Joe Biden vergleicht demokratischen Weg der Ukraine mit Flug zum Mond

Vorher hat der Europäische Rechnungshof die Handlungen der ukrainischen Führung bei der Korruptionsbekämpfung und bei der Verwaltung von Staatsfinanzen in der Zeitspanne von 2007 bis 2015 unter die Lupe genommen. Ins Visier der Experten ist auch der Gassektor des Landes geraten. Die Bilanz lautete wie folgt: Die Ukraine werde nach wie vor als der korrupteste Staat in Europa empfunden. Die Reformen hätten nicht das erwünschte Resultat erzielt.

"Die Unterstützung der EU für die Ukraine hat einen eingeschränkten Einfluss gehabt. Ungeachtet des neuen Impulses für Reformen im Jahr 2014 bleiben die erreichten Resultate brüchig", steht in dem Bericht. "Außerdem wirkt sich ein signifikanter Anteil an Schattenwirtschaft negativ auf die Einnahmen in dem Staatshaushalt aus."