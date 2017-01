Unbekannte schänden Heldendenkmal der Roten Armee in Wien

Am Montag haben Unbekannte das Befreiungsdenkmal zur Erinnerung an gefallene Soldaten der Roten Armee am Wiener Schwarzenbergplatz mit dunkelroter Farbe beschmiert. Das schrieb die russische Botschaft in Österreich in ihrem Twitter-Account. Es wird bekannt gegeben, dass Russland beim österreichischen Außenministerium eine diplomatische Note eingereicht habe.