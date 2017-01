Merkel kommentiert Trumps Standpunkt, dass die NATO "obsolet" sei

Am Montagnachmittag kommentierte Bundeskanzlerin Angela Merkel die kritischen Worte des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump, meldet Associated Press. "Meine Positionen zu transatlantischen Fragen sind bekannt", sagte die Politikerin. "Ich persönlich warte jetzt erst einmal auf die Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten. Das gehört sich so. Dann werden wir auf allen Ebenen mit ihm zusammenarbeiten", so Merkel. Dann werde auch klar, "welche Art von Übereinkommen wir erzielen können".