IS-Terrorist scheitert beim Versuch eines Bankraubs in Moskau

© Twitter IS-Terrorist scheitert beim Versuch eines Bankraubs in Moskau

Am 14. Januar betrat ein 22-jähriger mutmaßlicher IS-Terrorist eine Moskauer Bank, meldete Life News am Montagmorgen. Nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes FSB gab der Mann namens Kurban M. erst vor, eine große Note wechseln lassen zu wollen. Dabei überreichte er der Kassiererin einen Zettel mit der Botschaft: "Ich habe einen Sprengstoffgürtel an! Falls du den Knopf drückst oder die Wachmänner kommen, sprenge ich alles hier in die Luft!"