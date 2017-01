Doppelter Erfolg bei SpaceX: Rakete Falcon 9 gestartet, Erststufe auf Meeresoberfläche aufgesetzt

Das private Raumschiffunternehmen SpaceX hat am Samstag von der US-Luftwaffenbasis Vanderberg die Falcon-9-Rakete erfolgreich gestartet. Sie wird zehn Kommunikationssatelliten Iridium NEXT in die Erdumlaufbahn bringen. Die Erststufe der Rakete ist nachher auf einer schwimmenden Plattform an der kalifornischen Küste gelandet.