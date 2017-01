Netanjahu: Friedensgespräche in Paris sind nutzlos und letztes Herzklopfen der Welt von Gestern

Am Sonntag hat in Paris die internationale Konferenz zur palästinensisch-israelischen Regelung angefangen. Daran nimmt keine der Konfliktparteien teil. Zu Beginn der wöchentlichen Kabinettsitzung schätzte sie der israelische Ministerpräsident als „nutzlos“ und „zwischen Franzosen und Palästinensern koordiniert“ ein. Man wolle dabei solche Bedingungen für Israel durchsetzen, die mit den nationalen Interessen des Landes nicht vereinbar sind.

Ende Dezember wurde bekannt, dass Israel Zahlungen von mehreren Millionen US-Dollar an UN-Organisationen eingestellt hat. Premierminister Netanjahu wollte Israels Beziehung zu den Vereinten Nationen insgesamt neu bewerten, nachdem der UN-Sicherheitsrat eine Resolution gegen den israelischen Siedlungsbau verabschiedete. "Ich habe dem Außenministerium die Anweisung gegeben, innerhalb eines Monats eine Neubewertung aller unserer Verbindungen zur UN durchzuführen, inklusive der israelischen Finanzierung von UN Institutionen und dem Aufenthalt von UN-Vertretern in Israel", sagte Netanjahu am Samstag in einer Rede an die israelische Nation.

Er fügte hinzu: