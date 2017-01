Indische Polizei vernichtet über 25.000 Liter illegalen Branntwein

© tribuneindia.com Indische Polizei vernichtet über 25.000 Liter illegalen Branntwein

Die Polizei des Bundesstaates Punjab hat die bislang größte Menge von illegalem Alkohol entdeckt, meldet die indische Zeitung The Tribune. 120 am Einsatz beteiligten Beamten gelang es, keinen von Mitarbeitern der Schwarzbrennerei festzunehmen. Die Polizei vermutet, dass die etwa 25.400 Liter Spirituosen entweder für den privaten Konsum oder als Bestechungsmittel bei den kommenden Wahlen bestimmt waren. 30 Personen werden der Verwicklung in den illegalen Alkoholhandel verdächtigt.