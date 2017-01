Donald Trump spielt Handharmonika und wird erneut Internet-Star

Die Nutzer der Webseite 9gag haben die Gestik des designierten US-Präsidenten Donald Trump bei seiner großen Pressekonferenz gemocht und sie vervollständigt. Im digital bearbeiteten Video begleitet der Politiker seine Rede mit Handharmonikaspiel. Im Laufe von sechs Stunden nach der Veröffentlichung wurde der Spot über drei Millionen Mal angesehen.

Die dubiose Story über angeblich belastendes Material gegen Donald Trump in Kremlhänden hatte ein Nachspiel: Pornhub berichtete einen sprunghaften Anstieg bei Suchen nach dem Begriff "Golden Shower" – womit hier spezielle sexuelle Vorlieben gemeint sind. So soll jenes Kompromat Trump unter anderem bei unappetitlichen Urinspielen mit Prostituierten in Moskau zeigen. Konkret habe der Milliardär die leichten Mädchen bezahlt, damit diese sich auf einem Hotelbett erleichtern, in dem einst Barack und Michelle Obama genächtigt haben.

In entsprechenden Fachkreisen sind derartige feuchte Praktiken auch unter dem Begriff "Golden Shower" bekannt. Ungeachtet der Tatsache, dass die ganze Geschichte frei erfunden war, erlebte die Bezeichnung für die in Rede stehende, absonderliche Praktik als Schlagwort der Woche eine regelrechte Karriere. Die Pornowebseite PornHub veröffentlichte dazu nun Statistiken: Nur 24 Stunden, nachdem die Story um Trump und das Moskauer Hotelzimmer eingeschlagen hatte, stieg die Zahl der Suchanfragen nach "Golden Shower" um 289 Prozent an. Parallel dazu trendeten auf Twitter die Hashtags #WaterSportsGate und #GoldenShowergate.