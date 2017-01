Türkei grenzt sich von Syrien und Irak mit 330 Kilometer langer Betonmauer

Die Türkei hat an der Grenze zu Syrien und dem Irak eine 330 Kilometer lange Modulmauer aus Betonblöcken errichtet, meldet Anadolu unter Berufung auf das Verteidigungsministerium des Landes. An seiner südlichen Grenze wurde noch ein 191 Kilometer langer Stacheldrahtzaun aufgestellt. Die Bauwerke müssen die illegale Einwanderung verhindern.

An elf Kontrollpunkten in der Türkei, unter anderem an der Grenze zum Iran, Irak und Syrien, werden ab Januar 2017 Gesichtserkennungssysteme eingesetzt. "Diese Innovation trägt zum Kampf gegen den internationalen Terrorismus und die transnationale Kriminalität bei", sagte der türkische Minister für Zoll und Handel, Bülent Tüfenkci. Die Fotos von Personen, die die Grenze überschreiten, sollen in die Datenbank der Polizeihauptverwaltung eingespeist werden, sagte der Politiker.