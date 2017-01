Bestseller-Autor und Journalist Udo Ulfkotte verstorben

Der deutsche Publizist Udo Konstantin Ulfkotte ist am 13. Januar im Alter von 56 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Dies bestätigte seine Familie. In seinem 2014 erschienenen Buch „Gekaufte Journalisten – Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken“ entlarvte er als Journalist, der 17 Jahre lang für die Frankfurter Allgemeine Zeitung gearbeitet hatte, ein elitäres Netzwerk von Lobbyisten und Geheimdiensten.