Weltweit kleinste Trägerrakete ins Meer abgestürzt

Die japanische Raumfahrtbehörde hat am Samstag vom Weltraumbahnhof Uchinoura die Höhenforschungsrakete SS-520-4 gestartet, die den Kleinsatelliten TRICOM-1 in eine Umlaufbahn bringen sollte. Die Rakete stieg 200 Kilometer hoch und stürzte in den Pazifik ab. Das Gerät musste mit seiner Höhe von 9.53 Metern und dem Durchmesser von 52 Zentimetern das kleinste dieser Art weltweit sein, das sein Ziel erreicht hat. Die japanische Raumfahrtbehörde hat auf weitere Starts der Rakete vorerst verzichtet.