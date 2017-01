NATO wird 1.200 Soldaten in Litauen bis Herbst 2017 stationieren

Dem litauischen Verteidigungsminister Raimundas Karoblis zufolge wird das Land 1.200 NATO-Militärs bis zum Herbst 2017 empfangen. Den ständigen Einheiten werden sich ablösend auch US-Soldaten anschließen. „Die ersten zu entsendenden Truppenteile werden in Litauen am 23. Januar ankommen, das werden belgische Militärs sein“, so Karoblis.