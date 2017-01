Entwickler der lateinischen Transkription für chinesische Sprache im Alter von 111 Jahren verstorben

Der Erfinder der phonetischen Pinyin-Umschrift des Hochchinesischen auf der Basis des lateinischen Alphabets, der Ökonom und Linguist Zhou Youguang, ist am Samstag in China gestorben. Dies meldete die Webseite Sina.com. Am Vortag feierte der Altersrekordler seinen 111. Geburtstag.