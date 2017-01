Rodrigo Duterte will sechs Millionen Philippinerinnen kostenlose Verhütung ermöglichen

Der philippinische Präsident hat die staatlichen Organe beauftragt, Verhütungsmittel an sechs Millionen Bürgerinnen auszuteilen, die sich diese nicht leisten können. Damit bestrebe er das Ziel, Armut im Land zu bekämpfen und den „Bedarf an Familienplanung“ komplett zu decken. Von den sechs Millionen Philippinerinnen wurden zwei als sehr arm eingestuft, so dass sie ab 2018 als erste einen freien Zugang zu Kontrazeptiva bekommen sollen.