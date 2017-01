China überholt die USA in Anzahl der Filmtheater

Quelle: Sputnik China überholt die USA in Anzahl der Filmtheater

Ende 2016 wurde in China das 40.917. Kino eingeweiht. Dies ermöglichte dem Land, nach diesem Parameter den ersten Platz in der Welt zu belegen, berichtet Associated Press. Sogar die USA wurden in den Hintergrund gedrängt und mussten sich mit ihren 40.759. Lichtspielhäusern mit dem 2. Platz begnügen. Jedenfalls bringt der Filmverleih in den Vereinigten Staaten nach wie vor zweimal so viel Geld wie in China ein.