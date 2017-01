Donald Trump: Obamacare wird bald Geschichte sein

Der designierte US-Präsident hat eine baldige Abschaffung des gesundheitspolitischen Programms seines Vorgängers Barack Obama versprochen. „Diese unerschwingliche Gesundheitsreform wird bald Geschichte sein“, schrieb er in seinem Twitter-Account. Am vergangenen Tag stimmte der US-Senat bereits für die Einleitung des Prozesses zur Aufhebung des Bundesgesetzes ab.

Eine der umstrittenen Initiativen, die Obama als Präsident in Angriff genommen hatte, war die Reform der Gesundheitsfürsorge, die den inoffiziellen Titel "Obamacare" bekam und in der Bevölkerung eine Menge Kritik hervorrief. Der scheidende Staatschef stellte klar, dass er bereit wäre, jede neue Reform zu unterstützen, falls diese sich als besser herausstellt. "Falls es irgendjemand fertigbringt, einen Plan zu implementieren, der besser ist als die Veränderungen, die wir mit unseren Reformen der Gesundheitsfürsorge erreicht haben, also genauso viele oder mehr Menschen einschließt und dabei weniger kostet, werde ich ihn öffentlich unterstützen", so Obama.