Angela Merkel: Es gibt keine „Ewigkeitsgarantie“ für Unterstützung Europas durch die USA

Die Europäische Union soll nicht mit einer ewigen Unterstützung durch die Vereinigten Staaten rechnen. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in Brüssel erklärt. In den transatlantischen Beziehungen gebe es "keine Ewigkeitsgarantie für die enge Zusammenarbeit mit uns Europäern", so die Politikerin. "Deshalb bin ich überzeugt, dass Europa und Europäische Union lernen werden müssen, in Zukunft mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen", fügte sie hinzu.