Mindestens sechs Tote bei Selbstmordanschlag in Damaskus

Quelle: Sputnik

Am späten Donnerstagabend hat ein Mann in der Nähe eines Sportvereins in Damaskus seinen Sprengstoffgürtel gezündet, meldet RIA Novosti unter Berufung auf die syrische Polizei. Der Selbstmordattentäter hat nach Angaben der Polizei mindestens sechs Menschen mit in den Tod gerissen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, dass beim Anschlag mindestens neun Menschen ums Leben gekommen sind.