Quelle: Reuters Kommender Pentagon-Chef: Putin versucht NATO zu spalten

Der Kandidat für den Posten des Pentagon-Chefs, James Mattis, hat erklärt, dass der russische Präsident Wladimir Putin die NATO spalten will. „Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir die Realität begreifen, dass wir mit Herrn Putin zu tun haben. Und wir begreifen, dass er versucht, die Nordatlantische Allianz zu spalten. Dass wir integrierte Schritte machen – diplomatische, wirtschaftlich-militärische, in Kooperation mit unseren Alliierten, um uns dort wo nötig zu verteidigen“, so Mattis.