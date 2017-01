Französisches Energieunternehmen Engie beginnt mit Gaslieferungen an die Ukraine

Der französische Energieversorgungskonzern Engie hat am 1. Januar 2017 mit Gaslieferungen an die Ukraine begonnen. Das gab der Pressedienst des ukrainischen Erdgasförderers Ukrtransgas bekannt. "Der europäische Lieferant hat am 1. Januar begonnen, 'blauen Brennstoff' in die Ukraine zu importieren", heißt es im Bericht des Unternehmens. Seit Anfang des Jahres hat die Ukraine demnach bereits 3,9 Millionen Kubikmeter Erdgas bekommen.