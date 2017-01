Frankreich verschärft Ausreiseregeln für Kinder, um deren IS-Beitritt zu verhindern

Quelle: Sputnik Frankreich verschärft Ausreiseregeln für Kinder, um deren IS-Beitritt zu verhindern

Die französische Regierung hat verschärfte Ausreiseregelungen für Minderjährige eingeführt, meldet Associated Press. Der Grund dafür sei die Besorgnis, dass Kinder dem IS oder anderen Terrororganisationen beitreten und in den so genannten Dschihad ziehen könnten. "Wir müssen alles Mögliche machen, damit die Minderjährigen nicht in Terrorzonen geraten", sagte der Abgeordnete Patrick Hetzel. Zuvor konnten die minderjährigen Franzosen praktisch ohne Genehmigung ihrer Eltern ausreisen.