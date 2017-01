300 US-Soldaten kommen in Polen an

Rund 300 US-amerikanische Militärs aus dem Bundesstaat Colorado wurden im Rahmen der Verstärkung der NATO-Präsenz in Osteuropa nach Polen verlegt. Das teilte das Portal Radio Polska mit. Die Armeeangehörigen sind in der Nacht zum Mittwoch, dem 11. Januar, auf dem Flughafen Poznań-Ławica angekommen, heißt es.

Die Ankunft der Soldaten war ursprünglich für den vergangenen Samstag geplant. Wegen schlechter Wetterbedingungen ist die Boeing 747 mit den Militärs an Bord erst am Mittwoch in Polen gelandet, berichtet das Portal. Die ersten amerikanischen Panzersoldaten sind am 7. Januar nach Polen gekommen.