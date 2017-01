Frankreichs Präsidentschaftskandidat Fillon will Einwanderungsquoten einführen

Der französische Präsidentschaftskandidat François Fillon will feste Einwanderungsquoten einführen. Frankreich müsse selbst entscheiden, wie viele Migranten es aufnehmen kann, so der Politiker. Er erklärte, dass er gegen einen Austritt des Landes aus der EU sei. Er werde aber auf einer Verschärfung der Einwanderungspolitik der Europäischen Union bestehen, um die Terrorgefahr durch Islamisten zu verringern. Unter anderem will Fillon den Zugang von Ausländern zu Sozialleistungen einschränken.