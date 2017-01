Sacharowa: Obama-Administration hat neun Tage um die Welt zu vernichten

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa hat die Tätigkeiten der Obama-Administration auf Facebook kommentiert. „Jeden Tag lese ich Nachrichten aus Washington: Neue Sanktionen gegen Russland, Lieferungen von Flugabwehrraketensystemen an Kopfjäger in Syrien, äußerst sinnlose, aber schädliche Handlungen in allen außenpolitischen Richtungen. Gott hat die Welt in sieben Tagen erschaffen. Die Obama-Administration hat zwei Tage mehr, um sie zu zerstören“, heißt es.