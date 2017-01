Fünf VAE-Diplomaten bei Doppelanschlag in Kandahar getötet

Bei dem doppelten Bombenanschlag gestern in der afghanischen Stadt Kandahar sind fünf Diplomaten der Vereinigten Arabischen Emirate ums Leben gekommen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf afghanische staatliche Medien. Am Dienstag hatten sich in Kandahar zwei Explosionen ereignet.