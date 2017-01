Obamas Abschiedsrede: Russland und China können US-Einfluss rund um die Welt nicht erreichen

Russland und China können dem Einfluss der Vereinigten Staaten wenig entgegensetzen. Das hat der amtierende US-Präsident Barack Obama in seiner Abschiedsrede am Dienstag erklärt. „Rivalen wie Russland oder China können unseren Einfluss rund um die Welt nicht erreichen, es sei denn, wir geben das auf, wofür wir stehen und verwandeln uns einfach in ein weiteres großes Land, welches seine kleineren Nachbarn mobbt“, zitiert ihn The Associated Press.