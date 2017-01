Britischer Außenminister Boris Johnson ist sicher, dass Russland hinter Cyberattacken steht

Bei dem Gespräch mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump hat der Außenminister Großbritanniens, Boris Johnson, erklärt, dass Russland an den Cyberangriffen beteiligt war. Das gab The Associated Press bekannt. Ihm zufolge sei es „absolut klar“, dass die Hacks auf die E-Mails der US-amerikanischen Demokratischen Partei von russischen Hackern verübt wurden.