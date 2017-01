Philippinischer Präsident will alle in Drogenhandel verwickelten Beamten töten

Quelle: www.globallookpress.com Philippinischer Präsident verspricht alle in Drogenhandel verwickelten Beamten zu töten

Der philippinische Staatschef Rodrigo Duterte hat erklärt, dass er eine Liste von etwa 10.000 Beamten hat, die im Verdacht des Drogenhandels stehen. „Such nach deinem Namen in der Drogen-Liste. Hurensohn, wenn dein Name dort steht, dann hast du Probleme. Ich werde dich wirklich umbringen“, sagte das Staatsoberhaupt am Montag.