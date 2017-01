Ausstellungssaal in Ankara wird nach ermordetem Botschafter Russlands benannt

Quelle: Sputnik Ausstellungssaal in Ankara nach ermordetem Botschafter Russlands genannt

Der Ausstellungssaal des Zentrums für moderne Kunst, wo Andrej Karlow, der Botschafter Russlands in der Türkei, tödlich verletzt worden war, wurde zu seinen Ehren umbenannt, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu. Dieser Saal werde die Erinnerung an Karlow für immer bewahren, zitiert die Agentur einen Vertreter der städtischen Verwaltung in Ankara. Auch die Straße, in der sich die russische Botschaft in Ankara befindet, wurde nach dem ermordeten Botschafter benannt.