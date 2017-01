„Hollyweed“-Täter in Los Angeles festgenommen

Die Polizei von Los Angeles hat den Täter festgenommen, der den Hollywood-Schriftzug in „Hollyweed“ geändert hat, berichtet The Los Angeles Times. Der 30-jährige Zachary Cole Fernandez habe sich der Polizei freiwillig gestellt, hieß es. Die Gerichtsverhandlung findet am 15. Februar statt. Solange sei er gegen Kaution in Höhe von 1000 Dollar freigelassen worden.