Straße in Ankara nach ermordetem Botschafter Russlands umbenannt

Quelle: Sputnik

Die Straße, in der sich die russische Botschaft in Ankara befindet, hat einen neuen Namen. Ab nun heißt sie nach dem am 19. Dezember 2016 ermordeten russischen Botschafter in der Türkei Andrei Karlow. Der Kommunalrat von Ankara hat für die Umbenennung der Straße einstimmig gestimmt, berichtet die Zeitung „Yeni Şafak“. Die Initiative geht übrigens auf den türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu zurück.