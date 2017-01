US-Außenminister John Kerry entschuldigt sich bei LGBT-Community für jahrzehntelange Diskriminierung

Quelle: Reuters

Der scheidende US-Außenminister John Kerry hat sich am Montag im Namen des State Departments bei der LGBT-Community für die Diskriminierung entschuldigt. Der US-Chefdiplomat betonte dabei, dass seine Behörde in letzter Zeit sich stark für die Achtung der Rechte der LGBT-Mitarbeiter eingesetzt hatte. So hatte das State Department im Jahr 2015 das Amt des LGBT-Bevollmächtigten geschaffen.