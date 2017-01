Zentrum für Versöhnung verteilt unter Einwohnern von Aleppo gut elf Tonnen humanitäre Hilfe

Quelle: Sputnik Zentrum für Versöhnung verteilt unter Einwohnern von Aleppo gut elf Tonnen humanitäre Hilfe

Das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat in den vergangenen 24 Stunden acht humanitäre Aktionen für die Einwohner von Aleppo durchgeführt. Insgesamt wurden dabei mehr als elf Tonnen humanitäre Güter verteilt. Darüber hinaus stehen den Zivilisten Suppenküchen zur Verfügung. In der nordsyrischen Metropole funktionieren außerdem Ausgabestellen für Artikel des täglichen Bedarfs.