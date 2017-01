Recep Tayyip Erdoğan hofft auf eine politische Lösung der Syrien-Krise im Jahr 2017

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass die syrische Krise im Jahr 2017 auf politischem Weg gelöst werden kann. „Zusammen mit Russland und dem Iran haben wir in Astana eine Plattform für den Friedensprozess vorbereitet. Der heutige Waffenstillstand eröffnet auch trotz seiner Verletzungen ein großes Fenster an Möglichkeiten“, sagte der Politiker in einer Rede vor ausländischen Botschaftern in Ankara.