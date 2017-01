US-Kampfschiff gibt Warnschüsse auf iranische Militärkutter ab

Ein US-Kampfschiff hat in der Straße von Hormus einige Warnschüsse in Richtung iranischer Motorboote abgegeben, meldet „Reuters“. Der Vorfall sei nach Angaben eines Pentagon-Sprechers am Sonntag passiert, als vier Kutter der Iranischen Revolutionsgarde mit hoher Geschwindigkeit zu nah an das US-Schiff herangerückt seien. Da die iranischen Motorboote weder auf Funksignale noch auf eine Rauchboje reagiert hätten, hätten die US-Militärs zu der schärferen Maßnahme greifen müssen.