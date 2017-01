Peking gründet Anti-Smog-Polizei

Die Behörden der chinesischen Hauptstadt Peking werden eine Umwelt-Polizei gründen, meldet The Guardian. Das soll zum Kampf gegen extreme Umweltverschmutzung in China beitragen. Die Anti-Smog-Polizei wird die Straßen patrouillieren und diejenigen bestrafen, die im Freien grillen oder Müll verbrennen. Auch will Peking das letzte Kohlekraftwerk der Stadt schließen und den Kohleverbrauch um 30 Prozent senken. Insgesamt werden 500 Fabriken geschlossen und 300.000 Autos aus dem Verkehr gezogen.