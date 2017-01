Grünen-Politikerin fordert Sex auf Rezept für Schwerkranke und Behinderte

In der Zukunft sollten Pflegebedürftige Sex mit Prostituierten bezahlt bekommen können. Das erklärte die Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Elisabeth Scharfenberg, gegenüber der "Welt am Sonntag". "Eine Finanzierung für Sexualassistenz ist für mich vorstellbar. Die Kommune könnte über entsprechende Angebote vor Ort beraten und Zuschüsse gewähren", so Scharfenberg.