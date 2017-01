US-Panzerkompanie ist auf dem Weg nach Lettland

Eine US-amerikanische Panzerkompanie ist derzeit auf ihrem Weg nach Lettland. Das gab der Kommandeur der nationalen Streitkräfte des Landes, Leonīds Kalniņš. „Die Ankunft (der Kompanie. – RT) ist auf Ende Februar geplant“, zitiert die Nachrichtenagentur TASS den Offizier.

Am Freitag hat die Entladung von ersten US-Panzern von einem Frachter in Bremerhaven begonnen. Die Technik soll per Bahn über Polen in NATO-Länder Ost- und Mitteleuropas transportiert werden. Im Rahmen der US-Operation Atlantic Resolve sollen etwa 4.000 US-Militärs sowie 87 Panzer der 3. Brigade der 4. US-Infanteriedivision in osteuropäischen NATO-Ländern stationiert werden. "Vom 7. bis zum 16. Januar werden täglich drei Züge mit Militärgerät rollen", sagte ein Sprecher des Landeskommandos Brandenburg der Bundeswehr.