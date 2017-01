Israelischer Diplomat nennt Boris Johnson „Idiot“

Der israelische Botschafter Shai Masot hat beim Abendessen mit dem britischen Beamten Maria Strizzolo den Außenminister Großbritanniens Boris Johnson als „Idioten“ bezeichnet. Die Videoaufnahme des Gesprächs hat der Sender Al Jazeera veröffentlicht. „Wissen Sie, er ist ein Idiot… er ist Außenminister geworden, ohne jegliche Verantwortung zu tragen“, sagte er.

Außerdem erklärte Masot, dass er auch Vize-Außenminister Alan Duncan “demontieren” wolle, der mehrmals Kritik gegen Israel übte. Später hat sich die israelische Botschaft in Großbritannien für ihren Mitarbeiter entschuldigt. Auch wurde bekannt, dass Masot in nächster Zeit seine Arbeit in der Botschaft beenden wird.