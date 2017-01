FBI nimmt VW-Manager in den USA fest

Quelle: www.globallookpress.com

Die Bundespolizei FBI hat bereits am Samstag im US-Bundesstaat Florida einen Manager des Konzerns Volkswagen festgenommen. Das berichtet die Zeitung The New York Times unter Berufung auf zwei anonyme Quellen. In den Jahren 2014 bis 2015 soll er für die Umsetzung staatlicher Vorschriften in den USA zuständig gewesen sein.