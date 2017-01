Pentagon-Chef: Russlands Beitrag zum Anti-IS-Kampf in Syrien ist „praktisch gleich Null“

Der Pentagon-Chef Ashton Carter denkt, dass Russland zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien in keiner Weise beigetragen hat. Das erklärte er in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC. „Nein, sie haben nichts dagegen (gegen den IS. – RT) gemacht“, so Carter.