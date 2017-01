Elisabeth II. erscheint erstmals nach schwerer Erkältung wieder in Öffentlichkeit

Quelle: Reuters

Die britische Königin Elisabeth II. ist erstmals seit drei Wochen in der Öffentlichkeit erschienen. Die Monarchin musste wegen einer schweren Erkältung all diese Zeit das Bett hüten. Am Sonntag wohnte sie nun der Messe in der Maria-Magdalena-Kirche unweit ihrer Residenz Sandringham House in der Grafschaft Norfolk bei.