Zweite Explosion in Bagdad tötet mindestens zehn Menschen

Am Sonntag ist in Bagdad ein weiterer Terroranschlag verübt worden, berichtet der Fernsehsender „Sky News Arabia“. Diesmal erschütterte die Explosion einen Markt in dem schiitischen Viertel Baladiyat, als ein Selbstmordattentäter seinen Sprengstoffgürtel zündete. Die Attacke riss mindestens zehn Menschen in den Tod.