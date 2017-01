Türkische Armee tötet 32 IS-Terroristen in Syrien

Quelle: Reuters Türkische Armee tötet 32 IS-Terroristen in Syrien (Symbolbild)

Die türkische Luftwaffe hat in den vergangenen 24 Stunden nach Angaben des Generalstabs in Ankara 32 Kämpfer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ getötet. Die Luftangriffe wurden unter anderem in den syrischen Bezirken al-Bab und Bzagah vorgetragen. Insgesamt beschoss die Armee 292 Objekte, darunter Deckungen und Kommandozentralen der Terroristen.