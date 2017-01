Buddhistischer Mönch setzt sich bei Protestaktion in Seoul in Brand

Ein buddhistischer Mönch hat sich während einer Protestkundgebung gegen die suspendierte südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye in Brand gesetzt, meldet die Nachrichtenagentur „AFP“. An der Demo am Samstagabend in Seoul beteiligten sich mehrere Hunderttausend Menschen. Nach dem Selbstmordversuch wurde der Geistliche ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand ist kritisch.