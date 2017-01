Terroranschlag in Bagdad fordert mindestens zwölf Menschenleben

Am Sonntag ist in Bagdad ein mit Sprengstoff beladener Wagen explodiert. Die Attacke ereignete sich vor einem Markt im schiitischen Viertel Dschamila im Osten der irakischen Hauptstadt. Nach Angaben der Nachrichtengagentur „AFP“ zündete der Autofahrer die Bombe, als ein Soldat am Eingang das Feuer auf das verdächtige Fahrzeug eröffnete. Der Attacke fielen mindestens zwölf Menschen zum Opfer. Weitere 50 Personen wurden verletzt.