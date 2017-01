Türkischer Energie-Minister erklärt Stromausfälle mit US-Cyberangriffen

Quelle: Reuters Türkischer Energie-Minister erklärt Stromausfälle mit US-Cyberangriffen

In Istanbul und in den umliegenden Städten ist es in letzter Zeit immer wieder zu Stromausfällen gekommen. Der türkische Minister für Energie und Bodenschätze Berat Albayrak muss deswegen viel Kritik einstecken. Neulich hat der Politiker die Probleme mit der Stromversorgung mit Hackerangriffen aus den USA erklärt, berichtet das Portal „Turkish Minute“.