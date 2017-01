Schläge und Würgegriffe in Berliner U-Bahn

Die Berliner Polizei berichtet von einem körperlichen Übergriff in der U-Bahn. Die Auseinandersetzung ereignete sich demnach an der Station Eberswalder Straße in Berlin-Pankow. Weil ein Fahrgast eine lärmende Gruppe bat, sich etwas leiser zu benehmen, wurde er angegriffen und gewürgt. Die Täter flüchteten anschließend. Bei den Rowdys handelt es sich um fünf junge Männer.