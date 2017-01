Bagdad und Ankara verständigen sich auf Abzug türkischer Truppen aus Irak

Der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi hat nach dem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Binali Yıldırım in Bagdad bekanntgegeben, den Abzug der türkischen Truppen aus dem nordirakischen Baschiqa vereinbart zu haben. Nach Angaben des TV-Senders „Al Sumaria“ betonte Binali Yıldırım seinerseits, dass die Türkei keine Handlungen zulasse, die die Souveränität des Irak verletzen würden. Der türkische Politiker war am Samstag in Bagdad mit einer großen Regierungsdelegation eingetroffen.